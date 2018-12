Pastore pesa nas contas de Herrera

O noticiado interesse da Roma em Héctor Herrera, que termina contrato com o FC Porto no final da presente temporada, conheceu ontem novos contornos, que se relacionam com a situação física de Pastore. Os transalpinos, assegurou ontem o jornal ‘Corriere dello Sport’, vão fazer pelo menos duas contratações em janeiro e uma delas será para a zona do meio-campo.

O jovem Zaniolo, de 19 anos, até deu boa resposta após a lesão do médio argentino ex-PSG, mas Monchi, diretor desportivo da Roma, não está agradado com a lesão de Pastore nos gémeos, um problema recorrente desde o arranque da época e que até já o levou a procurar ajuda em Espanha. É neste contexto que os italianos apresentam Rabiot, do PSG, e Herrera como opções preferenciais para o miolo. O mexicano, até pelo contexto contratual, será sempre um alvo mais em conta, embora o FC Porto não esteja disponível para libertar o médio em janeiro a preço de saldo...