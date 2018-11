Paul Onuachu no radar

O ponta-de-lança nigeriano Paul Onuachu, de 24 anos, foi colocado no radar do FC Porto pela imprensa dinamarquesa. Trata-se de um gigante de 2,01 m que tem feito miséria no eixo ofensivo do Midtjylland nas últimas épocas, tendo como momento de glória o golo que derrotou o Man. United (2-1) de van Gaal na 1ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, em fevereiro de 2016.

Em 160 jogos pelo Midtjylland regista 62 golos e 20 assistências, apesar de aparentemente o seu estilo futebolístico ficar marcado pela dificuldade de coordenação característica de um avançado com a sua elevada estatura, que no caso do FC Porto supera os históricos Vinha e Marc Janko.

Na Dinamarca, é garantido que o FC Porto está interessado no jogador e, apesar das expectativas do Midtjylland em fazer uma grande venda, o Transfermarkt coloca a cotação de Onuachu em 1,5 milhões de euros. O nigeriano está ‘preso’ até 2020 e o seu clube resiste a negociá-lo em janeiro, como poderia interessar aos dragões face à lesão de Aboubakar.