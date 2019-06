Paulo Estrela despede-se do FC Porto: «Um clube que levarei comigo para sempre»

Paulo Estrela está de saída do FC Porto ao fim de dez anos e, esta terça-feira, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida do universo azul e branco.O jovem médio, de 20 anos, fez toda a formação ligado dos dragões, tirando um primeiro ano no futebol que cumpriu pelo P. Ferreira, e agora, volvido dez anos, disse adeus de forma emocionada, agradecendo a todos que marcaram este longo ciclo pelos portistas."10 anos... Foram 10 anos que tive o prazer e o enorme orgulho de poder jogar neste grande clube FC Porto .Um clube que levarei comigo para sempre, relembrando os bons momentos e as grandes amizades que fiz. Agradecer apenas aos meus colegas de equipa, treinadores, team-manageres ,roupeiros e fisioterapeutas por estarem comigo nesta minha jornada de dragão ao peito. De consciência tranquila que dei sempre o meu máximo em cada treino e cada jogo, deixo para sempre no meu coração está etapa da minha vida com a certeza de que o melhor de mim está por chegar", escreveu.Paulo Estrela, refira-se, esteve ao serviço da equipa B do FC Porto na última temporada, escalão pelo qual somou 13 jogos, tendo feito ainda cinco partidas pelos sub-19, na Youth League.