Paulo Ferreira e a conquista da Taça UEFA: «No anterior estava no sofá a ver os jogos...»

Paulo Ferreira foi um dos pilares da caminhada gloriosa do FC Porto até à conquista da Taça UEFA e, em declarações à FC Porto TV, recordou a sensação de entrar no Olímpico de Sevilha para o jogo da decisão, frente ao Celtic.





"É o olhar para trás, ver-me no ano anterior no sofá, a ver jogos de competições europeias e logo no meu primeiro ano de FC Porto estrear-me numa grande competição e chegar a uma final. No primeiro ano ganhámos uma Taça UEFA e foi fantástico. Olhar para trás e dizer: 'não acredito que estou numa final da Taça UEFA. Ainda a época passada estava no sofá a ver estes jogos e agora estamos nós aqui'. Foi espectacular", recordou o antigo lateral.