Paulo Fonseca continua de olho em Soares

O campeonato italiano pode estar parado e não saber sequer quando voltará, mas os clubes transalpinos continuam atentos ao mercado, de olho em possíveis reforços para 2020/21. É o caso da Roma, a equipa comandada por Paulo Fonseca que segundo a 'Gazzetta dello Sport' continua com Tiquinho Soares debaixo de olho, podendo no mercado de verão avançar com uma proposta.





Segundo a mesma publicação, a Roma pretende usar como 'trunfo' o facto de Soares estar a pouco mais de um ano de finalizar o seu contrato com o FC Porto, algo que poderá fazer o valor a pagar reduzir-se, tal como a recente situação económica à conta do coronavírus. Contas feitas, as estimativas da Roma passam por conseguir um negócio entre os 12 e os 15 milhões de euros, um valor bem inferior ao da cláusula de rescisão, fixada em 40 milhões.