Paulo Futre e uma palestra de Artur Jorge: «Foi de génio e empurrou-nos com energia»

O FC Porto esteve a 45 minutos de perder a final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique, em 1987, mas Artur Jorge entrou em cena e, ao intervalo, teve uma atitude que foi decisiva para dar a volta aos acontecimentos.





O técnico entrou no balneário e, segundo Futre, tirou "o casaco, a gravate e arregaçou as mangas", obrigando depois a que todos olhassem para si enquanto falava. O que se seguiu, segundo o avançado, foi uma palestra de génio."Ao início, alguns estavam com a cabeça para baixo. Então o Artur Jorge deu um berro e toda a gente olhou para ele. Ele disse que tínhamos 45 minutos para entrar na história, para sermos importantes. Deu-nos a confiança e empurrou-nos com energia. Foi uma palestra de 4 ou 5 minutos, de génio", apontou o antigo jogador.Uma conversa que marcou tanto Paulo Futre que o antigo jogador até a recriou aquando da visita dos antigos campeões europeus ao Prater, em 2011, numa altura em que o FC Porto defrontou o Rapid Viena, em jogo a contar para a Liga Europa. No mesmo balneário, o dianteiro assumiu a palavra e falou para os companheiros, imitando Artur Jorge."Éramos a melhor equipa da Europa, mas também havia, dentro do nosso grupo, poucos extrovertidos. Éramos um grupo um pouco tímido. Tímidos publicamente. Então quando nos juntávamos todos, brincávamos. E fiz aquela brincadeira ali porque sempre fui extrovertido e caiu bem à rapaziada", lembrou.Celso estava presente nessa recriação e também fez questão de recordar o momento. "Voltámos num jogo em que o FC Porto fez lá no estádio. E o Futre entrou no balneário e mandou sentar e fez a parte do Artur Jorge. Estávamos separados do plantel do FC Porto. O FC Porto estava num hotel, nós noutro e depois chegámos ao estádio e fomos diretos ao balneário. Foi muito engraçado e porreiro aquele dia. Houve uma homenagem grande com o presidente sempre na frente. Foi muito bom retornar àquele estádio", apontou o defesa.