Paulo Futre: «Jogadores do Chelsea festejaram ter-lhes tocado o FC Porto no sorteio»

Paulo Futre, de 55 anos, revelou ter confirmado que o plantel do Chelsea festejou no balneário o sorteio da Liga dos Campeões que colocou o FC Porto no seu caminho. As palavras foram proferidas no programa Liga de Ouro, da CMTV.





"Era para ligar para o Sérgio Conceição mas não liguei porque ele tem jogo em Portimão. Mas digo-lhe: eles festejaram! Os jogadores do Chelsea festejaram quando souberam que lhes saiu o FC Porto", asseverou Futre, que conquistou a Taça dos Campeões Europeus pelos azuis e brancos em 1987, em Viena."Como soube? Está na imprensa inglesa e fiz uma chamada depois para confirmar. Os jogadores do FC Porto têm de correr como nunca nestes dois jogos. Sabem porquê? Eles acham que já passaram a eliminatória. Festejaram! Quando falei com a pessoa que me contou fiquei revoltado e dava tudo para jogar contra o Chelsea. Os jogadores do FC Porto têm de morrer em campo, eles acham que já estão nas meias-finais. Festejaram de manhã quando viram que lhes tocou o FC Porto. Podem passar, mas têm de suar sangue", reforçou o antigo craque.