Pavão, Reinaldo Teles e Quintana recordados minutos antes do FC Porto-Belenenses SAD

A tradição voltou a ser cumprida, mas, desta feita, o Belenenses SAD não homenageou apenas Pavão, antigo jogador dos dragões que os azuis recordam sempre que jogam no reduto do FC Porto.

O ritual voltou a repetir-se ontem, antes do apito inicial de João Bento, com o antigo médio a figurar na tarja que os azuis agitaram no relvado, mas a verdade é que o momento serviu também para lembrar outras duas figuras do universo portista que faleceram recentemente: Reinaldo Teles, histórico dirigente, e Alfredo Quintana, guardião de andebol.