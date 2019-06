Pavón: «Um sonho que gostaria de realizar era o de jogar na Europa»

Pavón insiste no seu desejo de mudar-se para a Europa. O extremo, de 23 anos, foi entrevistado pelo programa ‘Punto 11’, na sua cidade natal (Anisacate) e, sem falar no interesse do FC Porto, reiterou a ideia de mudança.





"Um sonho que gostaria de realizar era o de jogar na Europa, dar ali o meu melhor, desfrutar dessa possibilidade", referiu o argentino, que procura manter-se à margem das movimentações do mercado. "Quem está atento a isso é o meu representante e o meu clube, eles vão-me informando do que se está a passar", afirmou Pavón, sem mais pormenores.