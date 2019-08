Pazes feitas com as bancadas no Dragão

Depois do ambiente pesado vivido na última terça-feira, o Estádio do Dragão regressou ontem às noites felizes. O clima entra as bancadas e a equipa foi sempre de sintonia total, sendo que para isso também muito contribuiu a entrada forte do FC Porto, que teve efeito logo aos 11 minutos, quando Zé Luís inaugurou o marcador.

Ainda que a assistência tenha ficado aquém da registada com o Krasnodar, os quase 39 mil adeptos presentes nas bancadas apoiaram a equipa durante os 90 minutos, apoio esse que foi também visível na altura em que os jogadores subiram ao relvado para os exercícios de aquecimento.

No final, o grupo fez a habitual roda e agradeceu a todas as bancadas, como é costume.