Pedro ligado ao FC Porto

O ponta-de-lança Pedro voltou a ser colocado na órbita do FC Porto pela imprensa brasileira, desta vez em paralelo com o interesse do Flamengo na sua contratação. O brasileiro, de 22 anos, que foi cogitado pelos azuis e brancos no verão, antes de Sérgio Conceição fixar a sua mira em Zé Luís, foi adquirido pela Fiorentina por 11 milhões de euros, mas disputou apenas quatro jogos na Serie A (59’) sem qualquer tento apontado. O futuro do jogador será decidido na próxima semana mas não passará pela Invicta, dado que o FC Porto já tem quatro goleadores, além de Marega.