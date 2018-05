Continuar a ler

Na sequência das agressões na Academia de Alcochete na passada terça-feira, vários jogadores do Sporting alegadamente ponderam avançar com rescisão de contrato, mas Pedro Marques Lopes não quer que o seu clube se aproveite.



Pedro Marques Lopes não quer ver o seu clube se aproveite de um momento de fragilidade do Sporting e afirma-se contra um eventual assédio aos jogadores leoninos."Este sócio do FC Porto acha que seria uma vergonha se o clube se aproveitasse da situação de fragilidade do Sporting. Nem que se oferecessem de borla, o FC Porto não deve receber um único jogador do grande clube de Alvalade", escreveu o comentador político no Twitter.