Pedro Marques Lopes condena agressão a jornalista da TVI

Pedro Marques Lopes, conhecido comentador e membro do Conselho Superior do FC Porto, esteve em Moreira de Cónegos na última segunda-feira a assistir ao jogo Moreirense-FC Porto, e encontrava-se junto do empresário Pedro Pinho quando esteve foi identificado pela GNR, minutos depois da agressão ao jornalista da TVI. Pedro Marques Lopes recorreu ao Facebook para repudiar o ato.





"Custa-me escrever o que devia ser óbvio para quem me conhece e para os que me vêm acompanhado ao longo dos anos, mas como não ignoro o que para aí anda a ser insinuado pelos do costume, que fique claro. Condeno absoluta e totalmente qualquer agressão a jornalistas, quaisquer perturbações ou qualquer interferência ao seu trabalho. Sejam feitas por meus familiares, amigos, conhecidos ou por quem quer que seja. Como é evidente, estou solidário com o jornalista da TVI e repudio sem mas nem meio mas o que lhe foi feito", escreveu o comentador.