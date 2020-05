Pedro Moreira sem mágoa do FC Porto

Atualmente no Arouca, Pedro Moreira chegou ao FC Porto em 2012/13, sendo mesmo capitão da equipa B. Contudo, na hora da verdade acabou por não se conseguir afirmar, sem que isso lhe tenha deixado qualquer mágoa.





"Estava no auge quando era capitão da equipa B e treinava praticamente todos os dias com a equipa principal. Sentia que estava perto dessa estreia, mas não chegou a acontecer. Não fiquei com mágoa nenhuma, porque tenho um grande carinho pelo FC Porto e sempre me trataram bem. Provavelmente a culpa não foi deles e devia ter dado um pouco mais", confessou em declarações à Lusa.