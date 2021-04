Pedro Pinho junto da comitiva do FC Porto no relvado instantes antes da agressão

A TVI captou imagens de Pedro Pinho junto da comitiva do FC Porto, num campo secundário ao relvado principal do Comendador Joaquim de Almeida Freitas, logo após o empate dos dragões com o Moreirense. O empresário, que acabaria por agredir um repórter de imagem da TVI instantes depois, encontrava-se à conversa com Luís Gonçalves, com Sérgio Oliveira e Vítor Baía por perto e, num plano mais afastado, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira.





O momento em que o agressor de jornalista da TVI foi identificado pela GNR O momento em que o agressor de jornalista da TVI foi identificado pela GNR

A carregar o vídeo ...

Anselmo Crespo, diretor de informação da TVI, havia dito hoje na TVI24 que recebeu um telefonema de Pinto da Costa esta manhã, em que o presidente do FC Porto garantia que o agente não integrava a comitiva do FC Porto que ontem esteve em Moreira de Cónegos. No entanto, estas imagens mostram a proximidade de Pedro Pinho com os dragões."O presidente Pinto da Costa ligou-me poucos minutos antes de eu entrar para este estúdio para se solidarizar e também condenar qualquer ato de violência, este em particular. Ele teve essa atenção institucionalmente. Quis também deixar claro que este senhor não só não pertence ao FC Porto como não integrava a comitiva do clube. Não assistiu ao jogo a convite do clube. Foi esta a versão que Pinto da Costa acabou de me dar", contou Anselmo Crespo.O jornalista explicou também que o empresário já se ofereceu para pagar os danos causados. "Pedro Pinho já fez chegar à TVI um pedido de desculpa ao nosso repórter de imagem, comprometendo-se a pagar qualquer dano que tenha sido provocado, mas recusando a ideia de que tenha havido uma agressão. Não é esse o relato que temos, não só do nosso colega, mas também das pessoas que lá estavam."