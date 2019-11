Pedro Proença e Fernando Santos presentes nos Dragões de Ouro

Dragões de Ouro: mulher de Uribe deslumbra na gala e passadeira azul... mas não foi a única



Dragões de Ouro: mulher de Uribe deslumbra na gala e passadeira azul... mas não foi a única

A gala dos Dragões de Ouro voltou a juntar o universo azul e branco, mas não só. Várias figuras ligadas a outros clubes e até a órgãos institucionais marcaram presença no evento como, por exemplo, Pedro Proença e Fernando Santos.O presidente da Liga e o selecionador nacional estiveram na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota e falaram à chegada, destacando a importância desta iniciativa."O FC Porto é uma das grandes marcas do nosso futebol profissional, nacional e internacional. É um momento de consagração e de inclusão do que são os grandes desportistas que na época passada representaram as cores do FC Porto. É uma gala marcante no panorama desportivo português. Parabéns ao FC Porto por esta festa e pela organização", referiu o líder do organismo que rege o futebol português."Há mais de 20 anos que recebi o Dragão de Ouro, acho eu. É sempre bom estar aqui. É sempre um prazer. Acho que todos os que receberam o Dragão de Ouro vão passando o testemunho e para os outros que recebem a seguir é sempre importante", referiu o selecionador nacional.Entre as demais personalidades presentes, nota para António Salvador, presidente do Sp. Braga, e António Silva Campos, presidente do Rio Ave.