Pedro Proença: «Entregar uma taça sem público é muito estranho»

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, marcou presença no Estádio do Dragão para entregar o troféu do título da Liga NOS ao plantel do FC Porto e lamentou que a festa seja feita sem público, mas mostrou-se confiante de que a próxima época possa começar "de forma diferente".





"Parabéns ao FC Porto pelo título neste momento da consagração. Depois também elogiar a Liga Portugal, porque desde o dia 12 de março acreditámos que era possível concluir o campeonato, mesmo em condições muito particulares. Desde logo pela ausência de público e porque é para o publico que trabalhamos. Há a esperança inequívoca de começar a próxima época de forma diferente", referiu Pedro Proença."Durante todo este período de desconfinamento as coisas assumiram uma complexidade enorme. Adaptar à saúde e onde foi preciso fazer escolhas que foram bem feitas. Respeitámos os contratos e o balanço é positivo dentro de um enquadramento complicado. Fomos a 2ª liga europeia, a seguir à Bundesliga, a concretizar a retoma. Mesmo com o receio do desconhecido, mas nunca equacionámos não terminar a época", acrescentou."Neste momento há variáveis que não controlamos, Acredito que os números vão baixar e o regresso do publico aos estádios está relacionado com a evolução da covid-19. Entregar uma taça sem público é muito estranho", concluiu.