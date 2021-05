Pedro Proença esteve na tribuna do Estádio do Dragão

Pedro Proença marcou presença na tribuna do Estádio do Dragão. O presidente da Liga esteve a assistir ao encontro com o Belenenses SAD próximo de Pinto da Costa, líder do FC Porto, no camarote presidencial. Uma presença notada nesta que foi a jornada de despedida do atual campeonato.

Também na tribuna esteve Mateus Uribe. O médio colombiano ficou fora da ficha de jogo por se encontrar a cumprir uma partida de castigo, mas esteve no camarote a assistir ao encontro. Também de fora do lote de opções, mas por opção, ficou Chancel Mbemba, assim como Marega.