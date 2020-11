Pedro Proença lamenta morte de Reinaldo Teles: «Morreu um amigo»

Pedro Proença marcou presença no último adeus a Reinaldo Teles, esta sexta-feira, na Igreja do Bonfim, no Porto, e à saída lamentou a perda de um amigo.





"Morreu um grande amigo. Uma pessoa afável, reconhecido pelo espírito desportista elevado, alguma que era reconhecido pelos seus pares, independentemente da cor clubística. Morreu um homem de bom, é um dia triste", disse.Reinaldo Teles morreu na quarta-feira aos 70 anos , vítima de covid-19.