O FC Porto fez questão de assinalar a passagem dos 19 anos sobre a conquista do histórico penta. Um sucesso valorizado pelo facto de, através do regresso aos títulos com Sérgio Conceição, os azuis e brancos terem defendido esse seu feito como único no futebol português, impedindo o Benfica de o igualar. Em 1998/99, Fernando Santos deu sequência aos bi de Bobby Robson e António Oliveira.