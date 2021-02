Pepe: a ambição de bater a Juventus e o reencontro "especial" com CR7

A dois dias do primeiro de jogos entre FC Porto e Juventus, Pepe falou à UEFA sobre a eliminatória dos oitavos-de-final e sobre os objetivos que a equipa tem para esta fase da Liga dos Campões. Para o defesa-central e capitão dos dragões, não há dúvidas: a meta é passar à próxima fase.





"Eu espero a vitória, é o que eu espero. Agora, sabemos que vai ser muito difícil. A Juventus tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem o melhor do Mundo, o Cristiano, por isso não vai ser fácil. Mas vamos tentar estar no nosso melhor, vamos ser fieis ao que o treinador pede e competir nesses dois jogos para podermos passar", referiu.Do outro lado da barricada estará um dos grandes amigos de Pepe no futebol: Cristiano Ronaldo. Embora assuma que será um reencontro especial, o defesa-central dos azuis e brancos não desvia os olhos do essencial e reitera que o objetivo é seguir em frente."Vai ser especial, nunca joguei contra ele. Treinei muitas vezes contra ele. Vai ser um jogo especial, mas acho que o mais especial vai ser o jogo entre o FC Porto e a Juventus. Penso que o FC Porto ainda não ganhou à Juventus. Espero que essa possa ser a primeira vez", referiu.Até ao momento, o FC Porto é uma das defesas menos batidas da competição. Em seis jogos, os dragões sofreram apenas num deles, mantendo a folha limpa nos restastes cinco. Para Pepe, o segredo está no coletivo."Muito bom, é o compromisso. É um trabalho coletivo. Se não sofrermos golo, estamos mais próximos de ganhar. O FC Porto dificilmente é uma equipa que acaba os jogos sem marcar. Por isso, se marcarmos e não sofrermos estamos mais próximos de ganhar. Esse é o nosso dever", concluiu.