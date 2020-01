Pepe a coxear e não convocado

Pepe acabou por não recuperar para o jogo, apesar de Sérgio Conceição ter deixado no ar a possibilidade de o defesa-central ainda ter hipóteses. O internacional português nem sequer foi convocado, uma vez que até foi visto nos corredores do estádio, à civil, a cerca de uma hora do início do jogo e a coxear ligeiramente, dando mostras de que não está ainda recuperado. Fica a dúvida em relação à disponibilidade de Pepe no que concerne ao jogo da próxima quarta-feira, em Braga, para a meia-final da Taça da Liga, com o V. Guimarães.

Recorde-se que também Nakajima continua de baixa nos dragões, devido a um hematoma na perna direita que sofreu no jogo em Moreira de Cónegos.