Pepê aconselhado a ficar no Grémio até ao final da época

Renato Portaluppi, treinador do Grémio, está a fazer tudo ao seu alcance para segurar o extremo até ao final da época. A revelação foi feita pelo próprio, depois do empate da sua equipa a zero frente ao Fortaleza.

“Dei-lhe conselhos e ele concordou. Foi uma conversa particular, entre mim e ele. Sempre aconselho jogadores mais jovens. Falei para ele ter calma. Temos duas competições importantes, depois, se chegarem propostas, ele senta-se com o empresário e logo se vê. Não custa nada esperar mais dois meses, até porque estamos a disputar dois títulos”, confessou Renato Portaluppi, que quer contar com Pepê para a reta final do Brasileirão e para a final da Taça do Brasil.

Paulo Luz, vice-presidente do Grémio para o futebol, também abordou a eventual saída de Pepê, frisando que o assunto está a ser “tratado com muita calma e serenidade” e que “não há nada de novo”.