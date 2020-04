Pepe ainda tem um sonho: «Quero muito ir aos Aliados»

Nos três anos que marcaram a sua primeira passagem pelo FC Porto, Pepe amealhou dois campeonatos, uma supertaça e uma Taça de Portugal. No entanto, houve algo que o defesa-central nunca conseguiu, mas que agora sonha alcançar: festejar nos Aliados.





"Voltar a ser campeão é o meu sonho. Estávamos muito perto, infelizmente aconteceu isto, que obrigou a parar. Quero voltar a festejar, eu não tive a sorte de ir aos Aliados porque nós iamos sempre à varanda e quero muito ir aos Aliados. Quero voltar a ser campeão… ir aos Aliados é um extra, mas quero sim", garantiu, em declarações à FC Porto TV.Contudo, essa é uma meta que continua envolta em alguma indefinição, uma vez que o campeonato continua parado, em virtude do surto de Covid-19. Os treinos estão suspensos, os jogos também e os jogadores estão remetidos às suas casas, de onde trabalham diariamente para manter a forma. Uma nova rotina que, para Pepe, é muito difícil de gerir."O convívio do grupo faz-nos falta, não só com jogadores mas as pessoas do clube, do Olival. Sinto muita falta. Sinto falta de estar no campo. Tento aproveitar cada momento, pois sei que estou mais perto de terminar a carreira do que a começar. Temos um grande ambiente no Olival, com todas as pessoas que lá trabalham, que ajudam muito a que qualquer novo jogador se sinta em casa", sublinhou.