Pepe ao renovar até aos 40 anos: «Quem sabe possa ir até aos 42...»

Pepe renovou com o FC Porto, esta quarta-feira, estendendo até 2023 o vínculo que o ligava até aos dragões. Significa isto que, se cumprir essa ligação, o defesa-central irá atuar pelos azuis e brancos até uma altura em que já terá 40 anos. No entanto, o internacional português não fecha a porta a uma nova renovação. "Quem sabe possa ir até aos 42", disse, em tom bem-disposto.





Eu sou muito realista e o presidente também. Há pouco disse que é sobreo rendimento. Eu acho que a idade é só um número. O que vale é o rendimento, o que vale é a minha capacidade dentro de campo e nos treinos. É normal para vocês só vejam o que é o jogo, não vêem o nosso trabalho diário e isso faz com que cheguemos ao jogo e estejamos bem com capacidade de poder desenvolver as nossas capacidades. Desde os 30 anos dizem que um jogador é velho. Eu já vou para os 40. Tenho bons treinadores que me preparam bem, bons profissionais que cuidam da suplementação, do descanso. Por isso é que estou num grande clube como o FC Porto. O clube proporciona tudo isso. Dois anos, até 40. Quem sabe possa ir até aos 42".: "Sobre isso do inconclusivo eu não queria pronunciar-me, até pelo respeito que tenho pelas pessoas que já se foram. Sobre a lesão, foi um lance que sofri contra o City e pude ainda fazer mais dois jogos e agravou-se, então juntamente com o meu treinador, parte médica, resolvemos ter que parar, porque a época é muito longa e temos muito ainda para caminhar até aos nossos objectivos."