Pepe após a renovação: «O que sinto pelo FC Porto é eterno»

Após renovar com o FC Porto, Pepe revelou estar muito satisfeito. O defesa-central revela-se grato ao clube por tudo o que lhe tem dado ao longo destes anos e garante que o que sente pelos dragões será eterno, muito para além de 2023, data até quando estendeu o seu atual vínculo.





"Para mim, sabe da importância que esta casa tem na minha vida. Desde o primeiro dia em que entrei soube o que é ser portista, soube o que é representar um clube com esta dimensão e de nível mundial. Agradeço ao presidente, a toda a direcção, ao meu treinador, que faz com que sejamos muito competitivos. Faz com que, apesar dos 37 anos, possa competir ao mais alto nível. Lembro-me que quando cheguei que, numa das conversas que tive com o nosso míster, disse que só queria competir e poder lutar pelo lugar. Ele disse: 'Comigo, se trabalhares o que a equipa pede, és mais um para ajudar'. E estou aqui, presidente, por mais 2 anos a poder ajudar o clube, os meus companheiros e poder colocar o meu grãozinho de areia para poder levar o clube e o nome do clube cada vez mais longe. No final, que possamos estar todos a festejar com títulos. É isso que me faz levantar todos os dias, esse objetivo de somar sempre mais um título num clube tão grande como o FC Porto.": "Espero continuar a conquistar títulos, é por isso que, como disse anteriormente, me levanto todos os dias. Todos nós quando assinamos por um clube histórico como este temos de sentir. Quando temos esta dádiva de poder estar num clube que nos proporciona tudo e mais alguma coisa para poder fazer aquilo que gostamos, temos de ser privilegiados e agradecer. É por esse objetivo que trabalhamos duro para podermos estar feliz no final, com taças e títulos."Ainda temos uma final para disputar, dia 23. Apesar de ser referente à época anterior, trabalhamos sempre com o intuito de poder, em todas as competições, honrar sempre o que é o FC Porto. E quando é assim trabalha-se com seriedade, com rigor, porque é isso que esta casa nos exige sempre."A minha vitória, como disse anteriormente, é acordar todos os dias e agradecer o Deus por estar num clube grande. Estou rodeado de grandes profissionais. Sinto-me realizado por poder estar aqui hoje, de poder renovar por mais dois anos o contrato, porque para muitos pode ser só mais dois anos. Mas para mim a ligação será sempre eterno. O que sinto pelo FC Porto será sempre eterno."