Pepe após receber o Dragão de Ouro: «Trabalho para levar o clube o mais longe possível»

Pepe foi esta segunda-feira distinguido com o Dragão de Ouro para Atleta do Ano do FC Porto. Após receber o galardão das mãos de Pinto da Costa, o defesa central de 37 anos admitiu tratar-se de "um sentimento especial", ele que já havia recebido um Dragão de Ouro em 2006.





"Estou muito nervoso. Receber o Dragão de Ouro é extremamente gratificante. É o reconhecimento daquilo que todos os dias pelo clube, um sentimento que não dá para descrever. Agradeço ao presidente, porque me deu a possibilidade de poder voltar ao meu clube, um clube pelo qual tenho muito carinho, pela coragem que teve por me trazer de volta a casa, quando outros diziam que era difícil voltar. Poderia ter escolhido outra opção, mas quis este desafio. Queria voltar para poder dar o meu contributo no que fosse preciso, dentro e fora de campo. Só tenho de agradecer ao presidente, ao clube, aos companheiros e ao treinador também. Foi um ano difícil, mas conseguimos ser campeões. Vamos voltar a lutar para, quem sabe, podermos festejar todos juntos novamente", afirmou o internacional português."Quando ganhei o meu primeiro Dragão de Ouro a sensação foi foi diferente. Atrás deste Dragão de Ouro há muito trabalho, dedicação e rigor no que procuro fazer para poder levar o meu clube o mais longe possível e honrar com suor a confiança que as pessoas depositaram em mim. Trabalho para levar o clube o mais longe possível. Quero dedicar à minha família, que é quem me suporta quando as coisas não correm bem. Dedicar aos colegas, staff técnico, cozinheiros, funcionários, empregados de limpeza, às pessoas que agora desinfetam tudo e a toda a nação portista", acrescentou.Depois de entregar o prémio a Pepe, Pinto da Costa destacou o papel do jogador no clube. "Já te dei um Dragão de Ouro em 2006, mas tenho a sensação de que este é o que tem mais justiça de todos os que entreguei, por tudo aquilo que fizeste pela nação portista", assumiu o presidente do FC Porto.