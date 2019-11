Pepe: «Arriscámos para conseguir a vitória, foi um jogo de emoção»

Pepe mostrou-se muito feliz com a vitória do FC Porto frente ao Young Boys . "Depois do golo conseguimos continuar com o nosso estilo de jogo e a fazer o que o treinador pediu. Na 2.ª parte tivemos mais coragem, mais bola e conseguimos encontrar mais espaços. Estou bastante contente, merecemos a vitória pela dinâmica e pela velocidade que impusemos no jogo. O apoio dos adeptos foi muito importante", disse o central.Pepe destacou a capacidade da equipa em gerir o tempo . "Sabíamos que era um jogo crucial na nossa caminhada. É muito difícil começar um jogo fora a perder, mas tivemos maturidade, coragem e serenidade", referiu."Arriscámos para conseguir a vitória, foi um jogo de emoção. Esta partida era muito importante para nós, precisávamos da vitória fora de casa. Fizemos um bom jogo com o Rangers, mas perdemos. Hoje sabíamos da importância de voltar a ganhar", continuou."Foi difícil ver a bola no poste nos últimos minutos, mas o futebol é assim, temos de sofrer até ao último minuto. Acreditámos, trabalhamos diariamente para isto. Tivemos muito coragem", concluiu.