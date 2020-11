Pepe ausente do derradeiro treino antes da receção ao Man. City

Pepe continua ausente dos trabalhos do FC Porto. Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social esta segunda-feira, o central não foi visto no relvado do Olival, num sinal que deverá significar a sua indisponibilidade para atuar na receção aos ingleses do Man. City, esta terça-feira (20 horas).





De resto, Sérgio Conceição teve 26 jogadores às suas ordens, sendo que para lá de Pepe, também Mbaye e Marcano, lesionados, estiveram de fora. Loum, infetado com Covid-19, continua em isolamento em casa.A sessão de treino, inicialmente agendada para as 16 horas, iniciou-se com mais de 45 minutos de atraso, depois de o grupo de trabalho ter estado a visualizar alguns vídeos.