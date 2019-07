Pepe cada vez mais próximo da recuperação

Pepe está cada vez mais perto de voltar a treinar-se sem limitações. O defesa-central evoluiu para treino integrado condicionado, esta segunda-feira, na primeira sessão de trabalhos dos dragões em Lagos, e entrou na última etapa de recuperação à fratura sofrida na omoplata, na meia-final da Liga das Nações.





Com os primeiros compromissos oficiais dos azuis e brancos a serem de elevada exigência, até por comportarem o risco de uma não entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, Pepe é visto como uma peça fundamental para Sérgio Conceição para que seja ultrapassada essa primeira barreira na temporada, pelo que o iminente regresso do experiente central é uma boa notícia para o técnico.De resto, para além do nome do defesa luso-brasileiro, consta do boletim clínico também André Pereira, que permanece em treino condicionado.