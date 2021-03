Pepê chegou a assustar no jogo do Grémio

Pepê provocou algum sobressalto no jogo do Grémio frente ao Palmeiras (ver página 24), anteontem, depois de ter sido calcado e de ter ficado com muitas queixas. Ainda assim, o extremo, que será reforço do FC Porto na próxima época, reentrou logo de seguida. Pepê, refira-se, fez um jogo apagado e foi criticado pelos adeptos do Grémio nas redes sociais.