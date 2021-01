Pepê coloca foto no aeroporto e deixa adeptos do Grêmio em pânico

Pepê, alvo do FC Porto para este mercado de transferências, deixou os adeptos do Grêmio em pânico com uma fotografia sua em pleno aeroporto de Porto Alegre, publicada nas redes sociais. O interesse dos dragões no extremo é conhecido e, por isso, o receio de que este esteja de partida para Portugal fez com que a 'torcida' do tricolor gaúcho entrasse em desespero...





Recorde-se que o Grêmio volta aos treinos esta segunda-feira, tendo em vista o encontro com o Bahia na quarta-feira, para o Brasileirão. Claudio Oderich, vice-presidente do clube, abordou recentemente o tema para, uma vez mais, garantir que, à partida, nenhum jogador sairá até à final da Taça do Brasil.