Pepe: «Como nação valente e imortal, vamos ganhar esta guerra»

O momento é sombrio, mas o futuro será diferente. Pelo menos na ótica de Pepe, defesa-central do FC Porto, que, em declarações a uma nova rubrica do clube, assegurou estar confiante para a luta que decorre e para aquela que se avizinha contra o surto de coronavírus.





"Quero reforçar o que disse há uma semana. Aos bombeiros, às forças de segurança, aos profissionais de saúde. Mas também quero deixar uma mensagem às pessoas que estão à volta dessas equipas. Nós, como sociedade, soubemos acatar o que tem sido pedido. E foi importante mantermo-nos em casa. Nós juntos, como nação valente e imortal, vamos ganhar essa guerra. Apesar de sermos um país pequeno, somos um povo muito forte", apontou o defesa dos azuis e brancos, que sublinhou também a importância das medidas adotadas pelo governo para travar o agravamento da pandemia."Já falei com amigos de Itália, pessoas de Espanha, que estão mais próximos do que é Portugal. Falei com um ou outro amigo da Turquia, mas de Espanha e Itália, especificamente, chegaram relatos assustadores. Infelizmente, para o que é o dia de hoje, tem sido um sofrimento muito grande. Acredito que Portugal antecipou um pouco essa situação, parando as competições. Primeiro pela FPF e depois pela Liga. Acho que o governo também deu uma boa resposta a nível de antecipar um pouco o que os outros países viveram. Agora é hora de nos unirmos como sociedade para lutar contra esse inimigo invisível", apelou.