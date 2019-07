Pepe confiante para a nova época: «Queremos voltar aos títulos que merecemos»

Pepe foi o porta-voz do plantel portista no regresso aos treinos, depois de um dia de folga, e vincou a ambição do grupo para a nova época. O internacional português garante que todos têm em mente a conquista de troféus.



"Estamos a trabalhar muito forte, como o nosso clube pede, trabalhar forte, com dedicação, garra e ambição, é isso que nós procuramos, respeitando sempre o que vai ser a época, os nossos adversários, para podermos fazer uma boa época e voltarmos aos títulos que merecemos", defendeu o central, em declarações ao Porto Canal.



Pela sua parte, Pepe garante que tudo fará para transmitir aos mais novos os ensinamentos que lhe passaram quando chegou ao FC Porto, em 2004, de forma a que a equipa possa atingir os seus objetivos no final da temporada.



"O que me foi passado quando cheguei aqui foi a garra e graças a Deus pude transportar isso na minha carreira, trouxe até hoje e vou tentar transmitir a garra que o FC Porto me transmitiu quando cheguei aqui pela primeira vez. Temos um horizonte muito bonito pela frente e espero que no final todos nós possamos estar felizes", acrescentou.



Ainda a recuperar de uma lesão na clavícula, que contraiu ao serviço da Seleção Nacional, na Liga das Nações, Pepe revelou que está no bom caminho para regressar ao seu melhor nível. "Estive três semanas sem praticamente me poder mexer, mas agora sinto-me melhor, sinto-me bem, já pude ter contacto com o campo, com a relva, e estou feliz, pouco a pouco estou a recuperar para poder voltar ao meu nível para poder ajudar os meus companheiros e o meu clube", concluiu.