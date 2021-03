Pepê continua a competir pelo Grémio

Pepê não vai, pelo menos para já, ter direito a férias enquanto jogador do Grémio. Depois de ter perdido a final da Taça do Brasil para o Palmeiras, o emblema de Porto Alegre terá de passar duas eliminatórias para chegar à fase de grupos da Taça dos Libertadores 2021 e a 1ª mão da 2ª pré-eliminatória é... já amanhã. Assim, à semelhança de todo o plantel do Grémio, o futuro reforço do FC Porto não irá parar de competir, isto com o campeonato gaúcho também já a decorrer. De qualquer forma, as atenções estão centradas neste embate com o Ayacucho, do Peru, amanhã e daqui a uma semana, dia 16. A história teria sido diferente se o Grémio tivesse batido a equipa de Abel Ferreira na final da Taça do Brasil, pois, neste cenário, garantiria o acesso imediato à fase de grupos, que arranca apenas a 20 de abril.