Pepe contraiu contusão na perna esquerda e falhou treino

O defesa Pepe, que se lesionou no encontro com o Sporting, falhou o treino do FC Porto, que prepara a deslocação ao reduto do Moreirense, para a 16.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

Os dragões regressaram ao trabalho após o triunfo de domingo em Alvalade, por 2-1, num apronto no qual o internacional português não participou, uma vez que "contraiu uma contusão com edema do músculo solear da perna esquerda", segundo informam os dragões no site oficial.

De acordo com o FC Porto, Pepe é mesmo o único nome que figura no boletim clínico portista, na sequência dos problemas físicos que o levaram a ser substituído por Mbemba, aos 24 minutos da partida com os leões.

O FC Porto venceu em Alvalade, com golos de Marega (6 minutos) e Soares (73), com Acuña a reduzir para os leões (44), sendo que os portistas seguem no segundo lugar da 1.ª Liga, com 38 pontos, e mantêm a diferença de quatro pontos para o líder Benfica (42).