Pepe defende Cristiano Ronaldo: «A melhor maneira de ter protagonismo é falar mal dele»

Rivais dentro de campo, grandes amigos fora dele. Pepe e Cristiano Ronaldo viveram momentos intensos no embate entre FC Porto e Juventus, em Turim, que resultou na passagem do emblema português e na eliminação do colosso italiano, mas tudo acabou dentro do relvado.





Em entrevista à TNT Sports, o capitão dos dragões explica como foi defrontar CR7 e o que se passou nos dias que se seguiram, acabando por sair até em defesa do craque luso."Eu admiro muito o Cris e isso já é público desde o Real Madrid. Para mim é o melhor jogador do Mundo, da história do futebol, porque conseguiu fazer o que ninguém fez: ganhou em Inglaterra, ganhou em Espanha, ganhou em Itália... Ganhou pela Seleção de Portugal. Somos 10 milhões de pessoas e ele foi o nosso capitão. Muita gente critica-o sem saber o que é estar aqui dentro. Basta olhar para o jogo no Europeu, quando chama o Moutinho para bater o penálti. A responsabilidade que ele assumiu naquele momento é muito característica dele. Ninguém gosta de perder. Se fosse comigo, não gostaria também. Por isso, conhecendo-o bem, não falei com ele nesse dia. Falámos depois. Mandei-lhe uma mensagem. Porque temos um carinho grande um pelo outro", explicou, partindo depois para a defesa da honra do amigo."Eu sabia que depois de uma eliminação dessa muita gente queria o protagonismo de o criticar. Para muita gente, a melhor maneira de aparecer na imprensa é falar mal do Cristiano. Basta ver o currículo dele, fala por si só. Por isso, mandei-lhe mensagem. Ele não jogou sozinho, pelo contrário. Era das pessoas que se calhar queria mais ganhar. Primeiro porque defrontava uma equipa do seu país, segundo porque estava ali um companheiro dele no Real Madrid, um amigo, e havia essa rivalidade. Ele sabia que eu queria ganhar e eu sabia que ele queria ganhar. Ele ficou chateado com isso, eu ficaria da mesma forma. Mas a vida segue. No jogo seguinte marcou 2 ou 3 golos. Isso é o Cristiano. A cada dia supera-se, é uma pessoa fora do normal", apontou.Sobre o 'bate-boca' que foi filmado no momento em que Pepe era assistido a um ferimento na cabeça, no qual Cristiano disse que queria o central de volta ao relvado para poder vencer o jogo com este em campo, o capitão do FC Porto revelou que nem tudo foi filmado, ficando por publicar a sua resposta à 'provocação'."Quem filmou, não filmou tudo. Eu abri a cabeça e ele estava ali a dizer: ‘Pepe, na cabeça é perigoso’. Ele esteve comigo no Real Madrid e o Iker pôs-me duas vezes em coma. Dizemos isto a brincar agora, mas é assustador. Numa das vezes, o Cris foi-me visitar ao hospital. Ele viu que era grave e lá no campo disse que era perigoso. Olhei para ele e ele disse para ter cuidado. Mas eu saí e ele depois disse: ‘não, não, tu vais jogar que eu quero ganhar contigo dentro de campo’. E eu disse: ‘ok, tu vais ganhar comigo em campo, mas eu vou passar’", atirou, entre risos.