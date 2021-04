Pepe defende Cristiano Ronaldo: «Muita gente critica-o sem saber o que é estar aqui dentro»

Pepe deixou esta sexta-feira, em entrevista ao canal brasileiro TNT Sports, elogios a Cristiano Ronaldo, um jogador que considera ser o melhor do Mundo e da história. Na conversa com o canal canarinho, o defesa do FC Porto lembrou aquilo que CR7 já fez, tanto nos clubes como na Seleção, e defendeu-o das críticas, que no seu entender são feitas por quem não sabe o que é estar dentro do campo.





"Eu admiro muito o Cris e isso já é público desde o Real Madrid. Para mim é o melhor jogador do Mundo, da história do futebol, porque conseguiu fazer o que ninguém fez: ganhou em Inglaterra, ganhou em Espanha, ganhou em Itália... Ganhou pela Seleção de Portugal. Somos 10 milhões de pessoas e ele foi o nosso capitão. Muita gente critica-o sem saber o que é estar aqui dentro. Basta olhar para o jogo no Europeu, quando chama o Moutinho para bater o penálti. A responsabilidade que ele assumiu naquele momento, é muito característico dele", declarou.