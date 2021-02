Pepe diz que Nanu "saiu consciente" mas critica árbitro: «Por menos os rivais têm tido penáltis»

Pepe falou com as pessoas que estavam na ambulância, que lhe disseram que Nanu "saiu bem e consciente de campo". No entanto, o central deixou críticas à arbitragem por não ter assinalado penálti nesse lance do choque entre o lateral e o guarda-redes do Belenenses SAD.

"Desejar as melhoras ao Nanu. Por aquilo que os médicos disseram é preciso ter paciência. Infelizmente não conseguimos ganhar. Esse lance tirou-nos um jogador para a reta final e acho que era penálti, mas estava lá o árbitro para decidir. Sei que é difícil tomar a decisão, mas acho que a falta é clara, por muito menos rivais têm beneficiado de penalidade. Não é por o FC Porto ter cinco ou seis castigos máximos que este não é. O árbitro tem de marcar. Não me quero focar só nisso. Temos de descansar e recuperar o melhor possível para o próximo jogo", começou por dizer o defesa após o empate do FC Porto no Jamor (0-0).

"Tivemos várias ocasiões para marcar e muita posse de bola. Explorámos os corredores porque era difícil jogar por dentro. Tentámos de todas as maneiras. Infelizmente não conseguimos marcar. Resta juntar forças e olhar para a frente. Ainda faltam muitos jogos. Temos de nos preocupar com aquilo que está ao nosso alcance e fazer golos. "Hoje há tecnologia suficiente para dissipar as dúvidas. Falei com o árbitro auxiliar, ele disse-me que foi um choque involuntário. É verdade que o central cortou a bola, mas o guarda-redes chocou com Nanu e o Nanu estava a discutir o lance. Há que esclarecer os critérios para que todos nós possamos entender. Porque para nós é um critério e para outros é diferente", concluiu.

