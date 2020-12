Pepe diz que pode jogar a Supertaça: «Estou bem. Agora depende do treinador»

Pepe garantiu que está recuperado e pronto para defrontar o Benfica na Supertaça, na quarta-feira.





"Se estou preparado? Sim, estou bem. Agora depende do treinador, apesar de termos bons jogadores. Estou disponível para ajudar. É pouco tempo depois de uma cirurgia mas sinto-me bem para ajdar a mnha equipa e, se o treinador assim entender, vou dar o meu melhor", começou por dizer o central à RTP, sublinhando que terá de usar máscara protetora. Apesar das leões, o internacional português diz que não se vê com azar mas sim "com sorte"."Vejo a equipa muito bem, é uma final que queremos ganhar, faz parte do nosso ADN. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Se é especial defrontar o Benfica? Não, é especial por ser mais uma final. Apesar dos títulos que tenho, é sempre especial para a carreira de um futebolista."