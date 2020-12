Pepe: do "verdadeiro desafio do capitão" aos elogios a Sérgio Conceição

Pepe deixou esta quarta-feira elogios a Sérgio Conceição ao falar de liderança na Web Summit. O defesa considerou que o treinador "é um exemplo" e disse "compartilhar muito das suas ideias".





O central referiu que a pandemia fez com que "houvesse mais companheirismo" e que a equipa se "superasse". E explicou o que é que deve reger um capitão."O verdadeiro desafio do capitão é tentar que os seus companheiros 'comprem a ideia' do que é o clube, do que é a mentalidade do treinador. É a ligação mais próxima ao querer ganhar. Fazer com que 25 jogadores tenham o objetivo de ganhar sempre e ajudar os que estão dentro de campo, manter todos motivados é o grande desafio do capitão", afirmou.