Pepe e a camisola oferecida a Tomás Esteves: «Disse-me que aquele jogo o marcou muito»

Com os seus 36 anos, Pepe tem mais do dobro da idade de Tomás Esteves (17) e esse facto possibilitou que ambos tenham protagonizado uma história curiosa em tempos. Um momento recordado por Pepe.





"Num jogo que fiz em Braga pela Seleção, ofereci uma camisola ao Tomás Esteves. Hoje conversámos sobre isso e ele próprio disse que aquele jogo o marcou muito. Fico feliz por poder ter tido esse contacto, voltámos atrás e é sempre bom estarmos com os miúdos, ele é o futuro do nosso clube", revelou o experiente central, que na manhã de ontem conviveu com crianças da escola Dragon Force.