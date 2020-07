Pepe deixa aviso: «Temos de pensar bem na segunda parte que fizemos...»

Pepe acredita que as saídas de Mateus Uribe e Luis Díaz por lesão durante o embate entre Sp. Braga e FC Porto acabaram por surtir um efeito negativo na equipa, afirmando que a equipa acabou por "inconscientemente proteger-se" e descer no terreno de jogo, o que proporcionou uma maior intensidade bracarense.





"Entrámos bem na primeira parte, dominámos os primeiros 45 minutos. O Braga estava a jogar para o objetivo de poder chegar ao terceiro lugar. Infelizmente saíram jogadores nossos. O míster tinha avisado para não baixar a intensidade na segunda parte. Inconscientemente a equipa tenta proteger-se. Temos de pensar bem na segunda parte que fizemos e no que a equipa não fez. Fizemos uma primeira parte de alto nível. O Luis Díaz estava caído, sofreu falta antes do primeiro golo do Braga", apontou o defesa brasileiro, em declarações no final da partida.