Pepe e Corona em tratamento falharam o treino

Pepe e Corona não participaram no treino desta manhã do FC Porto, estando assim em dúvida para o jogo frente à Juventus, depois de amanhã, em Turim, relativo à segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.





O central fez tratamento a um edema na perna direita, enquanto o extremo esteve em repouso e fez tratamento a uma hematoma na região periorbitária direita.Quanto a Mbemba, que se tinha lesionado frente ao Sp. Braga, a meio da semana passada, evoluiu para treino condicionado, o mesmo plano que está a ser seguido pelo guarda-redes Mbaye.Refira-se que os dragões treinam amanhã, às 10 horas, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição e de um jogador, às 12 horas. A partida para Turim está agendada para as 15h30, com chegada a Itália prevista para as 18 horas em Portugal continental.