Pepe e Corona seguem viagem para Turim

O FC Porto está de partida rumo a Itália, concretamente a Turim, onde amanhã irá defrontar a Juventus na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Na antevisão, Sérgio Conceição confirmou que Pepe e Corona continuam em dúvida para o jogo, mas ambos seguem na comitiva portista.





Quem também viaja é Grujic, depois de Conceição ter revelado um problema no pé do médio, e ainda Mbemba, que já trabalhou com os colegas na sessão matinal desta segunda-feira. O FC Porto viaja com 27 jogadores. Mbemba já trabalhou no treino de hoje e também pode ser opção em Turim.Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio RamosDefesas: Pepe, Diogo Leite, Manafá, Mbemba, Nanu, Sarr, Zaidu e CarraçaMédios: Loum, Grujic, Uribe, Romário Baró, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson, Luis Díaz e CoronaAvançados: Taremi, Toni Martínez, Evanilson, Marega, Fábio Vieira e Francisco Conceição