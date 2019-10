Pepe e Danilo de regresso aos treinos do FC Porto

Os internacionais portugueses Pepe e Danilo regressaram esta terça-feira aos treinos do FC Porto, com vista ao jogo da Taça de Portugal, no sábado, diante do Coimbrões, depois de terem estado ao serviço da seleção.Além do defesa central e do médio defensivo, o treinador Sérgio Conceição contou ainda com os regressados Mbemba e os jovens portugueses Tomás Esteves e Fábio Silva, ao contrário do mexicano Corona, do japonês Nakajima e dos colombianos Uribe e Luis Díaz, que ainda integram os trabalhos das respetivas seleções.O médio Romário Baró, a realizar tratamento e treino condicionado, e o avançado Marega, que treinou integrado de forma condicionada, são os únicos jogadores que constam do boletim clínico do FC Porto.Os azuis e brancos voltam a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.O FC Porto, segundo classificado da Liga NOS, defronta no sábado o Coimbrões, do Campeonato de Portugal, que irá jogar em casa emprestada, no estádio Jorge Sampaio, em Pedroso, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a partir das 18h45.