Pepe: «É difícil explicar por palavras o que sentimos»

Pepe foi uma das figuras da grande exibição do FC Porto frente à Juventus. O experiente internacional português, de 38 anos, elogiou o espírito e o caráter de toda a equipa para garantir a qualificação à próxima fase da Liga dos Campeões, que deixa a formação portuguesa entre as oito melhores da Europa.





"Esta passagem foi muito importante para o coletivo. Foi uma passagem merecida. É difícil explicar por palavras o que sentimos, nós no campeonato tivemos altos e baixos, mas hoje a equipa demonstrou ter um caráter enorme. Os jogadores estiveram focados e assim as coisas tornaram-se mais fáceis. O empenho dos colegas marcou a diferença, com menos um, acreditámos e lutámos até ao final. É este o espírito do FC Porto", começou por dizer o defesa-central, no final da partida."A jogada do livre estava preparada. Trabalhámos muito este tipo de situações e tivemos sorte. O Sérgio rematou bem, a barreira saltou… foi uma bola parada que resultou a nossa passagem.""Temos sempre responsabilidade quando vestimos esta camisola. Estamos entre as oito melhores equipas da Europa e é bom quando se ganha. Estamos a trabalhar a cada três dias, tem sido muito desgastante. Nos principais campeonatos só uma equipa na Europa, o Bayern Munique, que foi campeão na época passada, é que está na liderança no campeonato.""Fomos muito compactos, a equipa assimilou o que o treinador pediu. Mesmo com menos um a equipa manteve-se compacta. Foi um bom trabalho da equipa. Nos primeiros cinco, dez minutos da segunda parte não estivemos tão bem, mas, mesmo depois dos golos sofridos, soubemos reagir e sabíamos que poderíamos marcar um golo. O FC Porto é isto, nunca se dar pelo vencido. Luta sempre até ao final.""A partir daqui tudo é possível. Fomos uma equipa muito boa na fase de grupos. Hoje eliminámos um candidato ao título e temos de acreditar", concluiu.