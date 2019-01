FC Porto oficializa Pepe até 2021

Pepe ?



É oficial: Pepe está de regresso ao FC Porto. O clube azul e branco publicou nas suas redes sociais uma fotografia do internacional português já com o dragão ao peito, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas e meia, ou seja, até 2021.O regresso do central, depois de em 2007 ter deixado a Invicta rumo ao Real Madrid por 30 milhões de euros, só foi possível graças à vontade do jogador em regressar à cidade onde possui o seu núcleo familiar, depois de um longo período no estrangeiro.Pepe, que rescindiu contrato com os turcos do Besiktas , era um jogador livre e, prestes a completar 36 anos, deverá terminar a carreira pelos dragões.