Pepe e Loum abraçaram-se na roda final

Pepe e Loum parecem ter enterrado definitivamente a polémica em que ambos estiveram envolvidos depois do jogo frente ao Farense, na semana passada. Os dois jogadores cumprimentaram-se após o apito final e acabaram mesmo por se abraçar na roda que os dragões realizam habitualmente. De recordar que ambos estiveram no centro de todas as atenções, depois de terem terminado o duelo no Algarve numa acesa discussão, com alguns empurrões à mistura.

No final desse encontro, Sérgio Conceição disse de pronto que o caso ficou imediatamente resolvido, mas ontem Pepe e Loum deram o primeiro sinal público de que toda a confusão está efetivamente sanada.

De resto, o jogo com o Rio Ave marcou ainda alguns reencontros. Taremi teve a oportunidade de rever caras conhecidas do tempo que passou no Rio Ave e não deixou de cumprimentar os elementos do staff vila-condense. Toni Martínez, por outro lado, aproveitou o final da partida para estar alguns minutos à conversa com Ivo Pinto, com quem privou na época transata ao serviço do Famalicão.