Pepe e Mbemba queixosos no jogo com o Paços de Ferreira

Apesar do jogo ter estado longe de apresentar uma toada violenta, a verdade é que foram vários os jogadores a evidenciar algum incómodo físico. Pepe e Mbemba, centrais titulares do FC Porto por esta altura, foram dois dos que apresentaram queixas.

Aquando dos festejos do golo de Mbemba, Pepe aproveitou para pedir assistência à equipa médica. Em causa estavam algumas queixas no gémeo da perna direita, resolvidas com o habitual spray. Já o seu companheiro no eixo recuado sinalizou algum desconforto na perna direita a Sérgio Conceição, isto depois do apito final.

No decorrer do encontro, Corona motivou a entrada em campo da equipa médica, assim como o choque de cabeças entre Danilo e Tanque, que gerou alguma apreensão.